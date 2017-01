Kinowelt 12:50 bis 14:10 Drama Licht im Winter S 1963 16:9 SW 20 40 60 80 100 Merken Seit dem Tod seiner Frau hat Pfarrer Tomas Ericsson auch den Glauben an Gott und die Fähigkeit zu lieben verloren. Emotionslos und ohne Überzeugung absolviert er seine Gottesdienste in der kleinen Dorfkirche. Als ihn die Frau des selbstmordgefährdeten Fischers Jonas bittet, ihrem Mann neuen Lebensmut zu schenken, hat er aufgrund seiner eigenen Resignation nur leere Phrasen für den Verzweifelten übrig. Auch für die Lehrerin Märta, die ihn mit ihrer Liebe bedrängt, findet er keine Gefühle. Als kurze Zeit später die Leiche des Fischers gefunden wird, steht Tomas vor den Trümmern seines Glaubens. Ester, ihre Schwester Anna und deren neunjähriger Sohn Johan müssen ihre Heimreise unterbrechen, weil die lungenkranke Ester einen Zusammenbruch erleidet. Sie übernachten in einer fremden Stadt, deren Einwohner eine unverständliche Sprache sprechen. Das bizarre Hotel beherbergt außer ihnen nur noch eine Gruppe von Liliputanern. Völlig isoliert von der Außenwelt und unfähig zur Kommunikation untereinander fallen sie in einen Strudel der sexuellen Begierde, der Exzesse und des Hasses ... "Licht im Winter" gehört neben "Wie in einem Spiegel" und "Das Schweigen" zu Bergmans "Kammerspiel-Trilogie". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gunnar Björnstrand (Tomas Ericsson) Ingrid Thulin (Märta Lundberg) Gunnel Lindblom (Karin Persson) Max von Sydow (Jonas Persson) Allan Edwall (Algot Frövik) Kolbjörn Knudsen (Knut Aronsson) Olof Thunberg (Fredrik Blom) Originaltitel: Nattvardsgästerna Regie: Ingmar Bergman Drehbuch: Ingmar Bergman Kamera: Sven Nykvist Musik: Evald Andersson Altersempfehlung: ab 16

