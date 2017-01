Spiegel TV Wissen 03:15 bis 04:00 Reportage Will ich wissen! Urlaub unter der Kuppel D 2015 Merken Urlaub unter der Kuppel: 60 Kilometer südlich von Berlin liegt Europas größte "tropische" Urlaubswelt - in einer ehemaligen Cargohalle für Luftschiffe. Rund 6000 Gäste tummeln sich hier täglich. Unter dem Dach der größten freitragenden Halle der Welt befindet sich ein Südseestrand sowie ein Regenwald, eine Riesenrutsche und eine Saunalandschaft. Übernachten kann man im Zelt oder im Luxus-Ressort. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Will ich wissen!

