Spiegel TV Wissen 15:10 bis 16:00 Reportage Die Reportage Tierrettung im Akkord - Mit dem Notarzt auf Schicht D 2014 Tierrettung im Akkord: Dr. Marc Hobert ist diensthabender Notarzt in der Klinik für Kleintiere. Seine Schicht ist bis zu 30 Stunden lang. Dafür arbeitet der Veterinär an einer der modernsten Rettungsstationen für Hunde und Katzen der Welt. Seit 5 Jahren ist der Neurologe und Chirurg bei der Universitätsklinik Hannover unter Vertrag. Bis zu 30 Notfälle von Samstag auf Sonntag sind keine Seltenheit. Originaltitel: Die Reportage