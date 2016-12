Niederlande 2 14:05 bis 15:00 Sonstiges 2Doc: Schitterend! NL 2015 HDTV Merken Consumentenvuurwerk staat steeds meer ter discussie, maar toch wordt er met oudjaar nog steeds voor miljoenen de lucht ingeschoten. Wie zijn al die liefhebbers, voor wie vuurwerk helemaal geen vloek is, maar een passie? Filmmaker Nan Rosens gaat op zoek naar de kern van die passie: wat is voor mensen de aantrekkingskracht en betekenis van vuurwerk, terwijl anderen zich er juist zo aan ergeren? In de documentaire vertellen liefhebbers hartstochtelijk over hun liefde voor knallen, dreunen en pijlen. Verhalen over saamhorigheid, vrijheid, spanning en familiebanden. En over het unieke gevoel het jaar met een knal af te sluiten en zo een nieuw begin te markeren. Een aantal is elke dag van het jaar bezig met vuurwerk. Toon zegt: "Voor mij is vuurwerk puur geluk" en Fred biecht op: 'Mijn diepste wens is om een keer te mogen slapen in een vuurwerkbunker'. Pascal laat vuurwerktattoos zetten en meneer Ritman ziet vuurwerk als een uitingsvorm van de samenhang in de kosmos. Een lofzang op vuurwerk die haaks staat op het besef dat onze vuurwerktraditie dreigt te worden afgeschaft door een maatschappij die risico's zoveel mogelijk wil uitbannen en uitspattingen niet meer tolereert. Maar wat gaat er verloren als consumentenvuurwerk geheel wordt verboden? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Schitterend! Regie: Nan Rosens