Tele 5 00:02 bis 01:56 Horrorfilm Game of Werewolves - Die Jagd beginnt E 2011 Stereo 16:9 HDTV

Als Schriftsteller gescheitert, kehrt Tomas nach Jahren erstmals wieder in sein Geburtsnest in den regnerischen Hügeln von Galizien zurück. Dort benehmen sich alle Leute recht seltsam, was mit den Werwolflegenden zu tun haben könnte, die man sich an den Kaminen zuraunt. Noch ahnt Tomas nicht, dass er selbst schon mitten drin steckt. Tatsächlich treibt ein Werwolf in der Gegend sein Unwesen, und der kann nur besänftigt werden mit Fleisch von Tomas' Familie. Leider wissen das auch die Leute aus dem Dorf.

Schauspieler: Gorka Otxoa (Tomás Mariño) Carlos Areces (Calisto) Secun de la Rosa (Mario) Mabel Rivera (Rosa) Manuel Manquiña (Evaristo) Marcos Ruiz (Diego) Xulio Lago (Ciego) Originaltitel: Lobos de Arga Regie: Juan Martínez Moreno Drehbuch: Juan Martínez Moreno Kamera: Carlos Ferro Musik: Sergio Moure Altersempfehlung: ab 16