kabel eins 04:35 bis 05:20 Krimiserie Quincy Das Attentat USA 1981 16:9 HDTV Merken Quincy erfährt, dass auf einem Kongress ein Attentat stattfinden soll - Opfer scheint einer der hochrangigen Politiker zu sein. Gemeinsam mit dem Sicherheitschef und der Polizei versucht Quincy nun, alle Vorkehrungen so heimlich wie möglich zu treffen, doch dies gestaltet sich schwieriger als erwartet, da mit einem hohen Zuschaueransturm gerechnet wird. Außerdem hat die Reporterin Kate Miles von der Sache Wind bekommen, und will darauf unbedingt eine Story machen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John S. Ragin (Dr. Asten) Jack Klugman (Quincy) Robert Ito (Sam Fujiyama) Garry Walberg (Frank Monahan) Val Bisoglio (Danny Tovo) Eddie Garrett (Eddie) Joseph Roman (Sgt. Brill) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Ray Austin Drehbuch: Geoffrey Fischer Kamera: H. John Penner Musik: Bruce Broughton Altersempfehlung: ab 6