Schweiz 1 10:55 bis 11:15 Dokumentation Design&Destinations Deutschland F 2014 Stereo HDTV Merken Das Side Hotel ist ein luxuriöses Designhotel im zentralen Hamburger Viertel Neustadt, nahe der Staatsoper und der Binnenalster. Das Fünf-Sterne Hotel verbindet Luxus mit Design und Wellness mit Lifestyle, besitzt 178 Zimmer, Fitnesscenter, Wellnessbereich, Innenpool, Whirlpool, Sauna und Dachterrasse. Im Herzen von Frankfurt bietet das stilvolle The Pure Hotel 50 Designzimmer und beeindruckt mit minimalistischer Architektur. Der offene und einladende Patio kann auch für Feiern oder Veranstaltungen gebucht werden. Rund um die Uhr geöffnet ist der moderne Fitnessraum, Entspannung bieten Sauna und Dampfbad. Das Hotel hat eine zentrale Lage direkt neben dem Palmengarten und dem Botanischen Garten, der Paulskirche und der Frankfurter Wertpapierbörse, nur 5 Minuten vom Hauptbahnhof und 20 Minuten vom Zentrum entfernt. Ein Erlebnis zwischen Natur und Architektur, in welcher der Mensch die Hauptrolle spielt, bietet das Designhotel Hofgut Hafnerleiten in Bad Birnbach, Niederbayern. Sieben verschiedene Themenhäuschen fügen sich harmonisch in die Landschaft ein. Die jeweilige Lage gibt dem Haus den Namen: Baum-, Wasser-, Wiesen-, Hang-, Garten-, Terrassen- und Bootshaus. Die Teichsuiten haben einen eigenen Teich mit Goldfischen, freien Blick in die Landschaft, eine grosse Terrasse und einen Brunnen. Exklusive Ferienhäuser im Rottaler Langhausstil mit eigener Küche runden das Wohnkonzept ab. In Google-Kalender eintragen