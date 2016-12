Slovenija 2 22:30 bis 00:25 Melodram Das Mädchen mit dem leichten Gepäck I 1961 Nach einer Vorlage von Leonardo Benvenuti, Piero De Bernardi, Enrico Medioli, Giuseppe Patroni Griff 20 40 60 80 100 Merken Die zweite Entdeckung des Films ist der junge Jacques Perrin, der gerade die Schauspielschule verlässt, als Valerio Zurlini ihn für "Das Mädchen mit dem Koffer" engagiert. Mit seinem jungen, engelsgleichen Gesicht scheint er wie geschaffen für die Rolle des unglücklich verliebten Lorenzo. Zurlini dreht seinen nächsten Film, "Tagebuch eines Sünders", wieder mit Perrin, der schnell zum gefragten Nachwuchsdarsteller avanciert. Ende der 60er Jahre gründet Perrin seine eigene Produktionsfirma, mit der er unter anderem den Oscar- prämierten Film "Z" (1969) verwirklicht. 2001 realisiert und produziert Zurlini den erfolgreichen Dokumentarfilm "Nomaden der Lüfte - Das Geheimnis der Zugvögel" (2001), für den er mehrere Jahre lang Wildvögel beobachtet. Außerdem produzierte er den mehrfach preisgekrönten Spielfilm "Die Kinder des Monsieur Mathieu" (2004). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Claudia Cardinale (Aida) Jacques Perrin (Lorenzo) Gian Maria Volonté (Piero) Corrado Pani (Marcello) Riccardo Garrone (Romolo) Romolo Valli (Don Intrano) Luciana Angiolillo (Aunt of Lorenzo) Originaltitel: Girl with a Suitcase Regie: Valerio Zurlini Drehbuch: Leonardo Benvenuti, Piero de Bernardi, Enrico Medioli, Giuseppe Patroni Griffi, Valerio Zurlini Kamera: Tino Santoni Musik: Mario Nascimbene Altersempfehlung: ab 16