Während des Kalten Krieges versucht der ehemalige Geheimagent George Smiley, einen Maulwurf in den Reihen des britischen Geheimdienstes MI6 zu enttarnen, der brisante militärische Geheimnisse an die Sowjetunion verrät. Dabei gerät er in ein verwirrendes Intrigenspiel, bei dem er Freund und Feind kaum zu unterscheiden weiß und sich in ein Labyrinth widersprüchlicher Aussagen zu verirren droht. In Google-Kalender eintragen