TV5 12:01 bis 13:30 Sonstiges Drôle de Bêtisier 2016

Jean-Louis Lahaye accueille ses invités pour cette soirée festive et vous propose fous rires, délires de stars, animaux surprenants, le meilleur de Kody, les bébés du Web, Messmer, Ophélie Fontana, Jean-Philippe Watteyne, Kiki l'innocent, Cyril, Livia Dushkof et plein de surprises au programme de ce bêtisier givré !

Moderation: Jean-Louis Lahaye
Gäste: Gäste: Kody, les bébés du Web, Messmer, Ophélie Fontana, Jean-Philippe Watteyne, Kiki l'innocent, Cyril, Livia Dushkof, Sara de Paduwa, Walid, Raphaël Scaïni, Joëlle Scoriels, Marie-Pierre Mouligneau, Fanny Gillard, Cédric Wautier, David Jeanmotte