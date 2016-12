TV5 11:59 bis 13:30 Sonstiges Drôle de bêtisier 2016 Merken Les fous rires, les plus belles bafouilles, les délires incroyables de la RTBF sont au rendez-vous de ce bêtisier. De quoi délier les zygomatiques ! Nouveauté : Jean-Louis Lahaye est allé à la rencontre des téléspectateurs pour leur proposer de prendre la relève à la présentation de l'émission ! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jean-Louis Lahaye Gäste: Gäste: Maureen Louys, Quentin Mosimann, David Jeanmotte, Ophélie Fontana, Cathy Immelen, Nathalie Maleux, François de Brigode, Jonathan Bradfer, Cédric Wautier, Éric et Ramzy, Marion Cotillard, Audrey Tautou