Junior 09:00 bis 09:15 Kinderserie Postbote Pat Pat und das große Vanillesosse-Rennen GB 2006 Stereo Merken In Greendale soll ein Sportfest stattfinden. Deswegen teilen sich die Kinder in zwei Teams auf und trainieren eifrig. Als der große Tag schließlich kommt, wird das Sportfest für die Kinder und für die Erwachsenen ein unvergessliches Erlebnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Postman Pat Regie: Chris Taylor Drehbuch: Chris Allen, John Cunliffe, Ivor Wood Musik: Simon Woodgate Altersempfehlung: ab 6

