RTL TVI 23:00 bis 23:45 Sonstiges Success story Van de Velde, les dessous de la lingerie Stereo Merken Success Story est une série documentaire consacrée à l'histoire et au développement des grandes marques qui traversent le temps avec le même succès. Marie-Jo, Prima Donna, Andres Sarda, ... : ces marques mondialement connues sont la propriété d'une famille belge active dans la lingerie depuis près d'un siècle: les Van de Velde. C'est lors d'un voyage à Londres en 1917, que le jeune Achiel Van de Velde, alors artisan de sabots, se lance dans ce créneau. Impressionné par les tenues des londoniennes, le Belge conçoit et produit des corsets avec l'aide de sa femme. Ses enfants et petits-enfants vont poursuivre l'aventure entrepreneuriale en lançant et en rachetant plusieurs marques de lingerie. Dans les années 2000, le groupe fait l'acquisition de boutiques de lingerie en Europe et aux Etats-Unis. Il se lance également sur le segment des maillots de bain. La série Success Story vous fait revivre les moments clés de cette entreprise familiale, devenue un empire de la lingerie. In Google-Kalender eintragen