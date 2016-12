RTL TVI 13:40 bis 15:20 Sonstiges Amour et vignobles USA 2016 Stereo Merken Molly a hâte d'annoncer la grande nouvelle le jour de l'anniversaire de son fiancé Jackson : on lui a proposé un travail à un millier de kilomètres de chez elle. Jackson lui promet de la suivre n'importe où. En gage de son amour, il lui offre à l'occasion de la Saint Valentin, un pendentif en diamant. Mais ce cadeau n'arrive pas seul... Vanessa, l'ex de son fiancé, vient exhiber sous ses yeux un certificat ADN, certifiant qu'il est bien le père de son bébé... Même si Jackson lui assure qu'il ne s'agissait que d'une aventure, Molly abandonne Jackson à San Francisco et part pour sa nouvelle vie à Seattle... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Emmanuelle Vaugier (Molly) Matthew MacCaull (Jackson) Christopher Russell (Greg) Edwin Perez (Romeo) Lydia Campbell (Liz) Thomas Calabro (Randall) Justyn Shippelt (Rick) Originaltitel: Heart Felt Regie: Jason Bourque Drehbuch: Margaret Base, Mary Glenn, Karen O'Hara, Brian Skiba