RTL TVI 23:05 bis 00:35 Sonstiges Comment j'ai rencontré le prince charmant USA 2013 Stereo Fatiguée de ses rendez-vous sans lendemain, la jeune et jolie Samantha se rend au vernissage d'une exposition de photos et tombe sous le charme de l'artiste, Heath Madsen. Pour ne pas laisser passer sa chance, Samantha décide sur un coup de tête de lui envoyer un mail... auquel elle a la surprise de recevoir une réponse quelques jours plus tard, avec une proposition de rendez-vous à la clé ! Sam ignore que c'est Donny, le fils du beau photographe, âgé de douze ans, qui a répondu au message ! Redoutant que l'acariâtre directrice artistique de son paternel n'accède au rang de belle-mère, l'enfant a décidé de prendre le taureau par les cornes !... Schauspieler: Erin Krakow (Samantha Hart) Ryan McPartlin (Heath Madsen) Ian Andrew (Donny Madsen) Patricia Richardson (May) Jean Louisa Kelly (Roz) Kaitlin Doubleday (Celeste Jeffers-Johnson) Nadège August (Ms. Marlow) Originaltitel: Friend Request Regie: Bradford May Drehbuch: Neal H. Dobrofsky, Tippi Dobrofsky Musik: Stephen Graziano