RTL TVI 20:30 bis 22:20 Trickfilm Die Eiskönigin - Völlig unverfroren USA 2013 Nach dem Märchen von Hans Christian Andersen Une princesse brave tous les dangers pour porter secours à sa soeur... Anna, une jeune fille aussi audacieuse qu'optimiste, se lance dans un incroyable voyage en compagnie de Kristoff, un montagnard expérimenté, et de son fidèle renne, Sven, à la recherche de sa soeur Elsa, la Reine des Neiges, qui a plongé le royaume d'Arendelle dans un hiver éternel... En chemin, ils vont rencontrer de mystérieux trolls et un drôle de bonhomme de neige nommé Olaf, braver les conditions extrêmes des sommets escarpés et glacés, et affronter la magie qui les guette à chaque pas... Sprecher: Yvonne Greitzke (Prinzessin Anna von Arendelle) Hape Kerkeling (Olaf) Robert Palfrader (Herzog von Pitzbühl) Robin Kahnmeyer (Prinz Hans von den südlichen Inseln) Originaltitel: Frozen Regie: Chris Buck, Jennifer Lee Drehbuch: Jennifer Lee, Chris Buck, Shane Morris Musik: Robert Lopez, Kristen Anderson-Lopez