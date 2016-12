RTL TVI 16:55 bis 18:00 Sonstiges Les rois du shopping Stereo Merken Les rois du shopping c'est le même concept que les reines du shopping mais pour les hommes. Cette semaine, les candidats ont un budget de 500 euros et trois heures pour chercher la tenue qui correspond au thème de la semaine qui est "Premier rendez-vous amoureux". Anthony, 22 ans, est agent de restauration à Marseille. Il déteste les chemises, il l'a dit pendant les recherches des trois candidats précédents. Il dépense 150 euros/mois pour ses vêtements. Il a un dressing pas du tout rangé. Il aime les vêtements jeunes et pas très beaux. Il adore les baskets. Tous les matins, il met beaucoup de temps dans sa salle de bain, correcteur de teint, perfecteur de teint, crème au rubis, crème lisseuse et gel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Les rois du shopping