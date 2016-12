RTL TVI 13:40 bis 14:55 Sonstiges Winnie L'ourson : bienvenue dans la forêt des rêves bleus USA 2011 Stereo Merken Une cure de jouvence pour l'ourson glouton... Maître Hibou a mal déchiffré le mot que Jean-Christophe a laissé sur sa porte. Résultat : Winnie, Tigrou et tous les animaux de la forêt des rêves bleus pensent qu'il a été enlevé. Intelligents, poétiques, les héros s'accrochent à des lettres volant dans les airs... Il y a l'ourson philosophe " de peu de cervelle ", ses amis Tigrou, Coco Lapin, Porcinet, Grand Gourou, Petit Gourou et bien sûr, Bourriquet, le petit âne qui a perdu sa queue. Maître Hibou envoie tout le monde dans une folle équipée pour sauver Jean-Christophe d'une culpabilité imaginaire. Cela finira par être une journée bien chargée pour un petit ours qui cherchait simplement du miel... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Winnie the Pooh Regie: Don Hall, Stephen J. Anderson Drehbuch: A.A. Milne Musik: Henry Jackman Altersempfehlung: ab 6