RTL TVI 19:45 bis 20:15 Sonstiges Coûte que coûte Du luxe en bouteille... d'eau ! Stereo Merken Pendant les fêtes, les produits gastronomiques ont la cote... Et pourquoi ne pas réserver une place de choix sur nos tables pour des eaux spéciales - Face à la méfiance croissante pour les eaux du robinet, une niche se développe : la promesse d'une eau d'une pureté absolue. Des eaux d'Argentine, de Norvège, ou même d'iceberg du Groenland, toutes ces eaux de luxe commercialisées en Belgique viennent du bout du monde. En à peine 10 ans, elles ont conquis les plus grandes tables, et pourtant, leur prix est de 10 à 15 fois plus élevé que les eaux en bouteille classique des supermarchés... D'où viennent ces eaux de luxe - Pourquoi sont-elles si chères, et leur prix est-il justifié - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Philippe Malherbe Originaltitel: Coûte que coûte