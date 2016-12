RTL TVI 17:15 bis 18:30 Sonstiges Les rois du shopping Stereo Merken Les rois du shopping c'est le même concept que les reines du shopping mais pour les hommes. Cette semaine, les candidats ont un budget de 500 euros et trois heures pour chercher la tenue qui correspond au thème de la semaine qui est "Premier rendez-vous amoureux". Thierry, 40 ans, est agent immobilier à Toulouse. Il adore les costumes et va avoir du mal à sortir de son style habituel. Il dépense 100 euros/mois pour ses vêtements. Son dressing est bien rangé, il adore les chemises. Il préfère les chemises cintrées et élégantes. Il est aussi très adepte des vestes de costume. Par contre, il n'a que 3 paires de chaussures, c'est très peu par rapport aux autres candidats de la semaine. Pour sa mise en beauté, il ne se rase pas tellement, applique juste une crème vivifiante, une crème antirides et pour ses cheveux, il ne fait rien du tout, il les laisse aller où ils veulent... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Les rois du shopping