RTL TVI 13:40 bis 15:15 Sonstiges Un million de raisons USA 2013 Stereo Merken Lorsqu'une équipe de tournage débarque dans une petite ville américaine, Clark, jeune homme passionné de cinéma, est en extase... d'autant que son actrice fétiche, la ravissante Helena Harris, tient le rôle principal du film ! Zonant sans cesse dans les environs, Clark exulte le jour où on lui demande de remplacer un figurant au pied levé. Pour lui, le fantasme continue puisque pour les besoins du film, il se retrouve bientôt dans les bras de son idole, qui profite de l'occasion pour faire enrager son ex-compagnon ! Lorsque leur pseudo idylle fait la Une des magazines, Clark est recontacté par Emilie, son premier amour... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Diane Neal (Helena Harris) Travis Schuldt (Clark Gable) Vincent Spano (Roberto Molinez) Molly Burnett (Justine Gable) Alaina Huffman (Emily McIntyre) Mitchell Fink (Phil Travers) Corin Nemec (Jack) Originaltitel: This Magic Moment Regie: David S. Cass Sr. Drehbuch: Gary Goldstein