RTL TVI 20:45 bis 21:30 Krimiserie Esprits criminels: Unité sans frontières Les insoumis USA 2016 Stereo L'équipe du BAU se retrouve au Caire afin d'enquêter sur Malik Said, un militaire américano-égyptien, décédé suite à une attaque au gaz, et espèrent retrouver rapidement Hank Willis, un ami à lui, dont ils sont sans nouvelles... Leurs recherches doivent rester discrètes et ne pas attiser les tensions politiques, toujours vives depuis le Printemps arabe... Schauspieler: Gary Sinise (Jack Garrett) Alana De La Garza (Clara Seger) Daniel Henney (Matt Simmons) Tyler James Williams (Russ Montgomery) Annie Funke (Mae Jarvis) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Anthony Azizi (Deputy Minister Arkem Sarkis) Originaltitel: Criminal Minds: Beyond Borders Regie: Rod Holcomb Drehbuch: Adam Glass