Les rois du shopping c'est le même concept que les reines du shopping mais pour les hommes. Cette semaine, les candidats ont un budget de 500 euros et trois heures pour chercher la tenue qui correspond au thème de la semaine qui est "Premier rendez-vous amoureux". Olivier, 50 ans, est responsable web, il habite à Paris. Il dépense 100 euros/mois pour ses vêtements. Il a un très beau dressing, tout est parfaitement rangé. Par contre, il aime beaucoup trop les pulls, beaucoup sont assez anciens. Niveau accessoires, il adore les noeuds papillons. Il a environ 150 paires de chaussures. Pour la mise en beauté, il met un peu de lotion, du sérum, un contour des yeux et un peu de gel. Originaltitel: Les rois du shopping