RTL TVI 13:40 bis 15:15 Sonstiges Ma vie rêvée ! CDN 2014 Stereo Le jour du 1er avril, tout est permis, y compris raconter des bêtises à sa soeur et ses meilleurs amis... Mira Simon en profite pour monter trois canulars qui correspondent à sa vie rêvée. Elle parle d'une promotion importante, d'un nouvel appartement luxueux qu'elle a trouvé et d'un petit ami parfait dont elle est follement amoureuse... Le 2 avril, tous ses souhaits se réalisent. Elle est nommée directrice générale, obtient un appartement de fonction et dîne le soir même avec Liam, un séduisant restaurateur. Mais cette vie parfaite n'est pas sans contrainte. Mira devra faire des choix et cerner rapidement ce qui la rend vraiment heureuse... Schauspieler: Jessica Szohr (Mira) Benjamin Hollingsworth (Jonah) Ryan Kennedy (Liam) Peter Benson (Michael) Tara Wilson (Susan) Vincent Tong (Jerry) Deidre Hall (Erin) Originaltitel: Lucky in Love Regie: Kevin Fair Drehbuch: Talia Green, Nina Weinman Musik: Michael Richard Plowman