RTL TVI 20:25 bis 21:20 Sonstiges Générations RTL Stereo Merken En compagnie des animateurs RTL réunis autour de Sandrine Corman, revivez les plus grands moments de télévision qui ont marqué les antennes de la chaîne au cours des dernières décennies. Au programme : la Mathilde Mania, la première télé de Stromae, les 25 ans de Bel RTL, Jean Michel Zecca, Georges de Caunes reçoit, A tout coeur et 7e Ciel et les grands moments de La main à la patte. In Google-Kalender eintragen Moderation: Sandrine Corman