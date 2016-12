RTL TVI 19:45 bis 20:25 Sonstiges Vu à la télé Spécial kids Stereo Merken Parce qu'on dit toujours que la vérité sort de la bouche des enfants, pour les fêtes " Vu à la télé " vous propose deux émissions spéciales kids. Au casting de ces émissions spéciales, on découvrira 10 nouvelles " familles " appelées plus communément des 'canapés'. Des frères et soeurs ou des camarades d'école, âgés de 5 et à 14 ans, qui n'ont pas leur langue dans leur poche lorsqu'il s'agit de commenter les programmes télé. Ces enfants issus des quatre coins de Belgique vont regarder et commenter les programmes forts de 2016. Entre colère, débats et fou rire, vous allez revoir les évènements marquants de l'année à travers les yeux des enfants. Vu à la télé est adapté du format britannique gogglebox, diffusé sur Channel 4 et dont le concept est plutôt simple : dans cette émission, on vous regarde... regarder la télévision. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie