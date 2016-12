RTL 9 22:25 bis 00:40 SciFi-Film L'homme bicentenaire USA, D 1999 Nach der Erzählung von Isaac Asimov 2017-01-01 18:20 20 40 60 80 100 Merken En ce début de XXIe siècle, la robotique a fait d'importants progrès. La famille Martin peut ainsi faire l'acquisition d'un robot domestique, le NDR-114, conçu pour effectuer toutes les taches ménagères. Les enfants réagissent chacun différemment à la présence d'un nouveau venu, surnommé Andrew. Grace, l'aînée, le considère comme une boite de conserve et lui ordonne de sauter du premier étage. Après cet incident, Andrew fait preuve de créativité et développe des sentiments. M. Martin décide de le traiter désormais comme un être humain a part entière. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robin Williams (Andrew Martin) Sam Neill (Richard Martin) Embeth Davidtz (Amanda Martin / Portia Charney) Oliver Platt (Rupert Burns) Wendy Crewson (Ma'am) Kiersten Warren (Galatea) Bradley Whitford (Lloyd Charney) Originaltitel: Bicentennial Man Regie: Chris Columbus Drehbuch: Nicholas Kazan Kamera: Phil Meheux Musik: James Horner