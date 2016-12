RTL 9 20:40 bis 22:25 Familienfilm Jack Frost USA 1998 2017-01-01 16:35 20 40 60 80 100 Merken Jack Frost est un musicien de jazz qui tente à grande peine de joindre les deux bouts pour faire vivre sa femme Gaby et son fils Charlie. Le garçon attend en vain son père lorsque Jack meurt dans un accident de la route le soir du réveillon. Ce décès désole Charlie. Il néglige ses amis et s'enferme dans sa solitude pour la plus grande inquiètude de Gaby et de Mac, un ami musicien de Jack, qui ne savent plus par quel bout le prendre. Un an plus tard, au moment des fêtes de fin d'année, Charlie a la surprise de voir revenir son père sous la forme d'un sympathique bonhomme de neige. Si l'entourage du gamin le croit un peu fou, Charlie retrouve goût à la vie grâce à ce nouveau copain qui l'aide à renouer des relations avec ses camarades puis à s'insurger contre une bande de mauvais garçons. Charlie reprend même place dans l'équipe de hockey tant la présence de Jack le galvanise. Mais les beaux jours reviennent. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Keaton (Jack Frost) Kelly Preston (Gabby Frost) Joseph Cross (Charlie Frost) Mark Addy (Mac MacArthur) Andrew Lawrence (Tuck Gronic) Eli Marienthal (Spencer) Will Rothhaar (Dennis) Originaltitel: Jack Frost Regie: Troy Miller Drehbuch: Mark Steven Johnson, Steven Bloom, Jonathan Roberts, Jeff Cesario Kamera: László Kovács Musik: Trevor Rabin