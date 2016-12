RTL 9 20:40 bis 22:40 Sonstiges MisterJones USA 1993 2017-01-01 12:35 Merken Généreux, attachant, plein de charme, Mr. Jones est un homme exceptionnel. Cependant il souffre d'une maladie psychique que les médecins appellent une psychose maniaco-dépressive qui l'entraîne parfois à des actes inconsidérés, mettant en danger sa propre sécurité et celle des autres. Après un excès d'enthousiasme pour Beethoven, il se retrouve à l'hôpital psychiatrique où le docteur Elizabeth Bowen le prend en charge. C'est le début de la guérison et d'une belle histoire d'amour... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Gere (Mr. Jones) Lena Olin (Libbie) Anne Bancroft (Dr. Catherine Holland) Tom Irwin (Patrick) Delroy Lindo (Howard) Bruce Altman (David) Lauren Tom (Amanda) Originaltitel: Mr. Jones Regie: Mike Figgis Drehbuch: Eric Roth, Michael Christofer Kamera: Juan Ruiz-Anchia Musik: Maurice Jarre Altersempfehlung: ab 12