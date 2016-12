RTL TVI 20:50 bis 22:20 Sonstiges Pirette Pirette est de retour. mais non - messie ! Stereo Merken Depuis qu'il avait disparu des écrans radar, certains l'attendaient comme le Messie. Ça tombe bien, il nous revient pour Noël ! C'est bien entendu par la cheminée de RTL TVI qu'il descendra nous livrer le cadeau de son dernier show, qu'on ne pourra malheureusement pas ouvrir avant le dimanche 25 décembre à 20H45. Et un Pirette en super forme qui débarque dans le salon accompagné de GuiHome et de Jimmy Labeeu : ça risque de vous décoiffer le sapin ! Le Pirette de Noël 2016 s'annonce d'ores et déjà comme grand cru, un petit Jésus en culottes de velours à savourer sans modération. Alors, jouez hautbois, résonnez musettes, puisque revient François Pirette. D'ores et déjà, un joyeux Pirette à tous ! In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Pirette