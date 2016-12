RTL 9 23:50 bis 01:35 Sonstiges Donjons et dragons USA, CZ, CDN 2000 Nach Ideen von E. Gary Gygax 20 40 60 80 100 Merken L'empire mythique d'Izmer est menacé par le chaos si la princesse Savina refuse de céder son sceptre au maléfique Profion. Un affrontement terrible se prépare et seuls deux jeunes voleurs, Snails et Ridley ont une chance de sauver leur monde. Entre sortilèges et ruses, guidés par un manuscrit ancien, ils vont faire naître l'espoir d'un royaume nouveau. Mais avant, il leur faut survivre aux complots, aux traitres et aux pièges les plus mortels. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeremy Irons (Profion) Bruce Payne (Damodar) Justin Whalin (Ridley Freeborn) Marlon Wayans (Snails) Robert Miano (Azmath) Tomas Havrlik (Mage) Thora Birch (Empress Savina) Originaltitel: Dungeons & Dragons Regie: Courtney Solomon Drehbuch: Topper Lilien, Carroll Cartwright, E. Gary Gygax Musik: Justin Caine Burnett Altersempfehlung: ab 12