RTL 9 22:10 bis 23:50 Actionfilm Age of Dragons Age of the Dragons USA 2011 Nach dem Roman "Moby Dick" von Herman Melville

Dans un royaume médiéval, le capitaine Ahab et son équipe sont chasseurs de dragons. Bientôt se joignent à eux Ismaël, un harponneur charismatique, et son ami Queequeg afin de les soutenir et les accompagner dans leur quête. Rachel, la fille adoptive d'Ahab fait également partie de l'équipage. Son père semble obsédé par un seul but : se venger du dragon blanc qui a jadis massacré toute sa famille et qui a parsemé son corps de cicatrices. Ahab entraîne son équipe de plus en plus profondément au c?ur des ténèbres. Une fois dans la caverne du dragon, Rachel est confrontée à un choix difficile : doit-elle continuer à accompagner son père dans sa sombre quête ou fuir avec Ismaël et commencer une nouvelle vie

Schauspieler: Danny Glover (Ahab) Vinnie Jones (Stubb) Corey Sevier (Ishmael) Sofia Pernas (Rachel) Larry Bagby (Flask) Kepa Kruse (Queequeg) David Morgan (Starbuck) Originaltitel: Age of the Dragons Regie: Ryan Little Drehbuch: Gil Aglaure, Anne K. Black, McKay Daines, Herman Melville Musik: J Bateman