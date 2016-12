RTL TVI 20:20 bis 20:55 Sonstiges L'année des stars L'année des stars avec Jenifer Stereo Merken Lors d'une émission placée sous le signe du glamour et des Célébrités, Sandrine Dans passera le réveillon de Noël avec Jenifer. La chanteuse révélée par la Star Academy reviendra sur ses 15 ans de carrière, ses looks et l'enfer que lui font vivre les paparazzis. Sandrine Dans et Jenifer parcourront toute l'actu people qui a marqué 2016. Du mariage d'Eva Longoria, à l'agression de Kim Kardashian en passant par les amours de Sophie Marceau, rien ne vous échappera. Avec l'aide de nos experts, nous décoderons le divorce ultra-médiatisé de Brad Pitt et Angelina Jolie, et celui de Johnny Depp et Amber Haerd qui ont fait les choux gras de la presse à scandale ! Les caméras de l'Année des Stars se sont faufilées dans les coulisses du concert de Patrick Bruel à Charleroi, et Sandrine Corman vous fera découvrir l'envers du décor de votre émission " Still Standing spéciale Célébrités ", présentée par Jean-Michel Zecca, au profit du Télévie. In Google-Kalender eintragen Moderation: Sandrine Dans