Jacques van den Biggelaar vous souhaite de joyeuses fêtes depuis Epernay, en Champagne. La ville se pare de lumières pour l'occasion ! Devenez souffleur de verre pour Noël : Au Rouge-Cloître, vous pouvez vous initier au métier et souffler vos propres boules de Noël. Il est né le divin enfant ! Ludo cherche toujours du boulot et s'essaie au métier de sage-femme. Peut-on illuminer son sapin avec l'énergie contenue dans les pommes de terre - Quentin Ceuppens fait son marché et tente de nous en mettre plein la vue ! " Jill, le Buzz et Vous " revient cette semaine, avec les vidéos de la semaine qui ont titillé votre curiosité ! Sonja et Stefan vivent avec neuf rennes dans leur maison. Ils les considèrent comme leurs animaux domestiques. A la période des fêtes, Stefan se déguise en Père Noël et part distribuer des bonbons avec son équipage !