RTL TVI 15:10 bis 17:10 Komödie Kevin - Allein in New York USA 1992 Encore un Noël de folie pour Kevin ! Les McCallister sont sur le point de fêter Noël à Miami et leur maison est devenue une véritable fourmilière. Pour Kevin, c'est un vrai cauchemar car son frère aîné Buzz ne cesse de l'ennuyer et pour couronner le tout, il va même jusqu'à l'humilier en public... Les McCallister quittent donc leur domicile dans la précipitation pour se rendre à l'aéroport. Dans le hall, Kevin échappe à la vigilance de ses parents prêts à embarquer, alors qu'il allait acheter des piles pour son magnétophone... Le jeune garçon s'égare et se retrouve dans un avion en partance pour New York... Livré à lui-même, Kevin tire rapidement parti de sa malchance et grâce à son ingéniosité, il parvient à s'offrir l'hôtel le plus luxueux de la ville... Il se commande également une limousine pour se rendre dans le plus grand magasin de jouets, à la sortie duquel il tombe nez-à-nez avec les voleurs qui avaient tenté de cambrioler sa maison deux ans plus tôt ! Kevin parvient à leur faire faux bond, mais alors qu'il s'apprête à regagner son hôtel, il se rend compte que son escroquerie a été découverte et qu'il est devenu un hôte indésirable... Forcé de quitter l'établissement et bien décidé à se débarrasser une bonne fois pour toutes des deux malfrats qui le poursuivent, Kevin les attire dans la maison d'un oncle new-yorkais temporairement absent... Il compte bien leur réserver le plus sévère des châtiments... Schauspieler: Macaulay Culkin (Kevin) Joe Pesci (Harry) Daniel Stern (Marvin) Catherine O'Hara (Kate) John Heard (Peter) Devin Ratray (Buzz) Hillary Wolf (Megan) Originaltitel: Home Alone 2: Lost in New York Regie: Chris Columbus Drehbuch: John Hughes Kamera: Julio Macat Musik: John Williams Altersempfehlung: ab 6