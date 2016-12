RTL TVI 13:50 bis 15:10 Sonstiges Sur le chemin de l'école F 2013 Stereo Merken "Sur le chemin de l'école" raconte les histoires parallèles de 4 enfants des quatre coins du monde pour qui aller à l'école est un véritable périple. L'envie d'accéder au savoir, d'avoir de meilleures conditions de vie que leurs parents, leur donne ce courage. Au Kenya, Jackson, 11 ans, doit marcher 15 km dans la savane en compagnie de sa petite soeur, et éviter les animaux sauvages comme les éléphants. Dans les montagnes escarpées de l'Atlas, au Maroc, Zahira, 12 ans, rejoint son internat au terme de 22 km, soit 4 heures de marche exténuantes sur des chemins difficiles. En Argentine, Carlos, 11 ans, traverse à cheval les plaines de Patagonie sur 18 km, avec sa petite soeur comme passagère, quel que soit le temps. En Inde, Samuel, 13 ans, qui a perdu l'usage de ses jambes, est emmené à l'école par ses deux jeunes frères, qui poussent ou tirent son fauteuil roulant bricolé pendant plus d'une heure sur des chemins impraticables. Avec Jackson Saikong, Salome Saikong, Samuel J. Esther, Gabriel J Esther, Emmanuel J. Esther, Zahira Badi, Noura Azaggagh, Zineb Elkabli, Carlito Janez, Mikaëla Janez. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jackson Saikong (Les Ecoliers) Salome Saikong (Les Ecoliers) Samuel J. Esther (Les Ecoliers) Gabriel J. Esther (Les Ecoliers) Emmanuel J. Esther (Les Ecoliers) Zahira Badi (Les Ecoliers) Noura Azaggagh (Les Ecoliers) Originaltitel: Sur le chemin de l'école Regie: Pascal Plisson Drehbuch: Marie-Claire Javoy, Pascal Plisson Musik: Laurent Ferlet