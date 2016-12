RTL 9 22:40 bis 00:40 Sonstiges En bonne compagnie USA 2004 20 40 60 80 100 Merken A 51 ans, la vie réserve bien des surprises, et Dan Foreman va en faire l'expérience. Sa femme est enceinte - il ne s'y attendait pas - et sa fille aînée, Alex prend une chambre en ville - c'est une révolution. Mais le pire reste à venir... Directeur des ventes publicitaires pour le célèbre magazine Sports America, Dan découvre son nouveau patron, Carter Duryea, qui a la moitié de son âge. Le courant ne passe pas du tout entre les deux hommes. D'un côté Dan, qui ne supporte pas l'affront d'être dirigé par un novice, de l'autre Carter qui se méfie des dinosaures. Le coup de foudre secret d'Alex et de Carter va encore compliquer les choses. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dennis Quaid (Dan) Topher Grace (Carter) Scarlett Johansson (Alex) Marg Helgenberger (Ann) David Paymer (Morty) Clark Gregg (Steckle) Philip Baker Hall (Eugene Kalb) Originaltitel: In Good Company Regie: Paul Weitz Drehbuch: Paul Weitz, Chris Weitz Musik: Stephen Trask