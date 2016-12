RTL 9 20:40 bis 22:40 Drama De si jolis chevaux USA 2000 Nach dem Roman von Cormac McCarthy 20 40 60 80 100 Merken John Grady Cole, un jeune Texan d'une vingtaine d'années, se retrouve tout seul au monde. En effet, sa mère vient de vendre le ranch familial, le forçant ainsi à quitter l'unique ville qu'il a jamais connu. John décide alors de partir tenter sa chance au Mexique avec son ami d'enfance Lacey Rawlins. Là-bas, les deux jeunes gens espèrent trouver les derniers cow-boys et le rêve d'une vie meilleure... Au cours de leur chevauchée vers le Rio Grande, John et Lacey croisent un adolescent intrépide et paumé qui, sans qu'ils s'en doutent, va changer le cours de leur existence. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Damon (John Grady Cole) Penélope Cruz (Alejandra de la Rocha) Henry Thomas (Lacey Rawlins) Lucas Black (Jimmy Blevins) Robert Patrick (Cole) Rubén Blades (Rocha) Miriam Colon (Dona Alfonsa) Originaltitel: All the Pretty Horses Regie: Billy Bob Thornton Drehbuch: Ted Tally Kamera: Barry Markowitz Musik: Marty Stuart Altersempfehlung: ab 12