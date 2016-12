RTL 9 22:45 bis 00:25 Komödie Un mari idéal GB, USA 1999 Oscar Wilde 20 40 60 80 100 Merken Londres, à la fin de l'ère victorienne. Sir Robert Chiltern et sa femme Gertrude sont un des couples les plus en vue de la société. Jeunes, séduisants et riches ils ont, l'un un avenir brillant au Parlement et l'autre une beauté tranquille et une élégance aristocratique que rehausse une intelligence certaine, assortie d'un grand sens moral. Leurs idées sont d'un modernisme de bon aloi, notamment sur l'éducation des femmes. Lord Arthur Gorin, quant à lui, est un dandy d'environ 35 ans, réfractaire au mariage, qui perd son temps et sa vie, au grand dam de son bougon de père, avec esprit et cynisme. Mabel, soeur de Robert, tente de le séduire sans succès. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cate Blanchett (Lady Gertrude Chiltern) Minnie Driver (Miss Mabel Chiltern) Rupert Everett (Lord Arthur Goring) Julianne Moore (Mrs. Laura Cheveley) Jeremy Northam (Sir Robert Chiltern) John Wood (Lord Caversham) Lindsay Duncan (Lady Markby) Originaltitel: An Ideal Husband Regie: Oliver Parker Drehbuch: Oliver Parker Kamera: David Johnson Musik: Charlie Mole Altersempfehlung: ab 10