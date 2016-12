RTL 9 15:05 bis 16:45 Sonstiges 30 ans sinon rien USA 2004 Merken Pour Jenna, avoir 13 ans, c'est l'enfer. Entre ses parents qui l'étouffent et l'école où rien ne va, elle n'en peut plus. Pour couronner le tout, le jour de sa propre fête d'anniversaire, au lieu d'être avec Matt, elle se retrouve coincée toute la journée toute seule. Excédée par cette humiliation de trop, Jenna supplie le ciel de lui donner enfin la vie qu'elle espère en la faisant grandir un grand coup... Le lendemain, miraculeusement, son voeu se réalise : Jenna a 30 ans, un job de rêve et un magnifique appartement sur la Cinquième Avenue. Alors que la jeune femme commence à profiter de sa toute nouvelle vie, elle découvre que celui auquel elle tenait tant n'est plus là. Non seulement Jenna n'a plus aucune nouvelle de Matt, mais elle apprend qu'il est sur le point de se marier avec une autre. Désormais, Jenna fait un autre voeu : qu'il ne soit pas trop tard pour sauver son seul amour. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Garner (Jenna Rink) Mark Ruffalo (Matt Flamhaff) Judy Greer (Lucy Wyman) Andy Serkis (Richard Kneeland) Kathy Baker (Bev Rink) Phil Reeves (Wayne Rink) Samuel Ball (Alex Carlson) Originaltitel: 13 Going on 30 Regie: Gary Winick Drehbuch: Josh Goldsmith, Cathy Yuspa Musik: Theodore Shapiro