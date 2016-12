Sky 1 11:15 bis 11:40 Comedyserie Parks and Recreation Die Zeitkapsel USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Pawnee möchte für die Mitbürger der Zukunft eine Zeitkapsel vergraben, damit die Leute später wissen, was sich in der Stadt einst abgespielt hat. Bald schon entbrennt eine hitzige Diskussion unter den Bewohnern, welche Gegenstände in die Zeitkapsel gepackt werden sollen. Während Leslie (Amy Poehler)nach einem Kompromiss sucht, gelingt es Andy, Eduardo davon zu überzeugen, nach Venezuela zurückzukehren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amy Poehler (Leslie Knope) Rashida Jones (Ann Perkins) Aziz Ansari (Tom Haverford) Nick Offerman (Ron Swanson) Aubrey Plaza (April Ludgate) Chris Pratt (Andy Dwyer) Adam Scott (Ben Wyatt) Originaltitel: Parks and Recreation Regie: Michael Schur Drehbuch: Greg Daniels, Michael Schur Kamera: Matt Sohn Altersempfehlung: ab 6