Sky 1 04:50 bis 05:20 Show Mitfahr-Randale - Wer aussteigt, verliert D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Mitfahr-Gemeinschaften werden immer beliebter. Doch in dieser Comedyshow erleben ahnungslose Beifahrer einen Albtraum auf Rädern. Denn am Steuer sitzen u.a. Schauspielerin Karolin Oesterling und Comedian Simon Pearce, die in irre Rollen schlüpfen und die Nerven ihrer Insassen fies strapazieren. Aber: Wer aussteigt, verliert! - Krasse Comedy mit versteckten Kameras: In der Sky Eigenproduktion erleben nichtsahnende Mitfahrer total abgefahrene Trips. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mitfahr-Randale - Wer aussteigt, verliert

