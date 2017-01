Sky 1 09:35 bis 10:30 Comedyserie Doc Martin Die falschen Tabletten GB 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Doc Martin muss eine junge Patientin behandeln, die sich daneben benimmt. Von Louisas Rat an deren Mutter, es doch mal mit Ritalin zu versuchen, ist Martin allerdings gar nicht begeistert. Unterdessen trifft der neue Constable Joe Penhale in Portwenn ein, der mit eigentümlichen medizinischen Problemen zu kämpfen hat. Pauline füllt ihr Job als Sprechstundenhilfe nicht aus. Martin macht ihr deshalb einen Vorschlag. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martin Clunes (Dr. Martin Ellingham) Caroline Catz (Louisa Glasson) Ian McNeice (Bert Large) Stephanie Cole (Joan Norton) Katherine Parkinson (Pauline Lamb) John Marquez (PC Joe Penhale) Selina Cadell (Mrs Tishell) Originaltitel: Doc Martin Regie: Ben Bolt Drehbuch: Richard Stoneman Musik: Colin Towns Altersempfehlung: ab 12

