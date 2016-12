Nick 05:20 bis 05:45 Jugendserie iCarly Folge: 5 Das Großvaterdebakel USA 2007 Merken Carly und Spencer bekommen überraschend Besuch von ihrem Großvater. Die freudige Überraschung der beiden weicht schnell der Ernüchterung: Denn der alte Herr findet, dass Spencer nicht verantwortungsbewusst genug ist, um sich weiter um Carly zu kümmern. Nach einigem Nachdenken beschließt der Opa Shay, Carly zu sich ins ferne Yakima zu holen. Alle Überredungskünste bringen nichts, und der Tag der Abreise rückt immer näher. Im letzten Moment überrascht Spencer seinen Großvater mit einer ellenlangen Liste. Darauf steht, was es im Umgang mit Carly alles zu beachten gilt. Die Liste bringt Opa ins Grübeln, denn augenscheinlich ist Spencer doch ein sehr verantwortungsvoller junger Mann... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Miranda Cosgrove (Carly Shay) Jennette McCurdy (Sam Puckett) Nathan Kress (Freddie Benson) Jerry Trainor (Spencer Shay) Jeremy Rowley (Lewbert the Doorman) Vince Deadrick Jr. (Val) Millicent French (Drake Frost) Originaltitel: iCarly Regie: David Kendall Drehbuch: Dan Schneider, Arthur Gradstein Kamera: Mike Spodnik Musik: Michael Corcoran Altersempfehlung: ab 6