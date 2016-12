Nick 20:35 bis 21:00 Kinderserie 100 Dinge bis zur Highschool Das Angebrochene-Herz-Ding USA 2015 Merken CJ, Crispo und Fenwick sehen mit an, wie CJs Bruder Ronbie unter heftigstem Liebeskummer leidet. Als CJs Eltern noch erzählen, dass der erste Liebeskummer immer der allerschlimmste ist, überlegt CJ, wie man die Sache schnell zu Ende bringt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack De Sena (Mr. Roberts) Henry Dittman (Mr. Martin) Max Ehrich (Ronbie Martin) Nicholas Furu (Dale Stubbs) Cydney Hansen (Gorgeous Girl / Student) Vanessa Howard (Amy Chu) Owen Joyner (Crispo Powers) Originaltitel: 100 Things to Do Before High School Regie: Savage Steve Holland Drehbuch: Scott Fellows

