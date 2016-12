Nick 22:50 bis 23:15 Jugendserie Zoey 101 Frühlingsschmerz USA 2006 Merken Aufregung bei den "Gender Defenders"-Wettkämpfen: Chase hat Zoeys Tek Mate gestohlen, um die SMS mit seinem Liebesgeständnis zu löschen. Die Mädchen sind allerdings davon überzeugt, dass er sich durch den Diebstahl unfairerweise einen Vorteil im Spiel verschaffen wollte. Chase versichert Zoey zwar, dass er nicht mogeln wollte, weigert sich aber, ihr den wahren Grund zu verraten. Das setzt Zoey schwer zu: Sie beschließt, so lange nicht mit Chase zu reden, bis er mit der Wahrheit herausrückt. Jetzt sitzt der arme Junge in der Zwickmühle, denn wenn er weiter schweigt, könnte es mit der Freundschaft zu Zoey bald vorbei sein... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Lynn Spears (Zoey Brooks) Paul Butcher (Dustin Brooks) Sean Flynn (Chase Matthews) Victoria Justice (Lola Martinez) Christopher Massey (Michael Barret) Alexa Nikolas (Nicole Bristow) Erin Sanders (Quinn Pensky) Originaltitel: Zoey 101 Regie: Steve Hoefer Drehbuch: Dan Schneider Musik: Michael Corcoran