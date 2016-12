Nick 22:20 bis 22:50 Jugendserie Zoey 101 Frühlingsschmerz USA 2006 Merken Zoey und ihre Freunde verbringen die Frühjahrsferien im Haus von Logans Eltern. Dort sollen sie für Logans Vater eine neue TV-Spielshow namens "Gender Defenders" testen, in der Mädchen gegen Jungs antreten, um das "bessere Geschlecht" zu ermitteln. Zum Spiel gehört auch der Tek Mate, mit dem die Spieler untereinander SMS austauschen können. Das kleine Gerät sorgt bei Chase schon bald für großen Stress - denn aus Versehen schickt er eine für Michael bestimmte Nachricht an Zoey. Chase gerät in helle Panik, als er seinen Irrtum bemerkt - denn in der SMS beschreibt er seine wahren Gefühle für Zoey. Aber wie soll er bloß an Zoeys Tek Mate kommen, bevor sie die peinliche Offenbarung liest? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Lynn Spears (Zoey Brooks) Paul Butcher (Dustin Brooks) Sean Flynn (Chase Matthews) Victoria Justice (Lola Martinez) Christopher Massey (Michael Barret) Alexa Nikolas (Nicole Bristow) Erin Sanders (Quinn Pensky) Originaltitel: Zoey 101 Regie: Steve Hoefer Drehbuch: Dan Schneider Musik: Michael Corcoran