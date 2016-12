Nick 22:50 bis 23:15 Jugendserie Zoey 101 Der Spion USA 2005 Merken Logan macht den Mädchen ein Friedensangebot in Form eines ausgestopften Kuscheltiers. Doch es ist kein normales Kuscheltier, denn es enthält eine Webcam. Mit der eingebauten Kamera kann Logan Zoey und Co. in ihrem Zimmer ausspionieren. Als die Freundinnen herausfinden, warum alle in der Schule ihre Geheimnisse kennen, brüten sie eine List aus, wie sie Logan eins auswischen können. Für ihren Plan verbünden sie sich mit den anderen Jungs und dem Wirt des Campus Sushi-Restaurants. Werden Sie Logan eine Falle stellen können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Lynn Spears (Zoey Brooks) Paul Butcher (Dustin Brooks) Sean Flynn (Chase Matthews) Kristin Herrera (Dana Cruz) Christopher Massey (Michael Barret) Alexa Nikolas (Nicole Bristow) Matthew Underwood (Logan Reese) Originaltitel: Zoey 101 Regie: Fred Savage Drehbuch: Dan Schneider Kamera: Mike Spodnik Musik: Michael Corcoran