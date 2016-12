Nick 22:20 bis 22:50 Jugendserie Zoey 101 Alienmädchen küsst man nicht USA 2005 Merken Das Stück, das die Schülertheatergruppe aufführen soll, stammt aus der Feder von Chase. Deswegen soll er auch die männliche Hauptrolle übernehmen. Für den weiblichen Gegenpart, in den die männliche Hauptfigur natürlich verliebt ist, sucht er Zoey aus. Doch bei den ersten Proben wird klar, dass Logan für Chases Rolle viel geeigneter ist. Zoey zögert zunächst mit Logan zu spielen, als sie ihn allerdings in Aktion sieht, ist sie von seinen schauspielerischen Fähigkeiten überzeugt. Trotzdem versucht Chase Logan von der Bühne zu verdrängen. Dustin ist schwer erkältet, und es wäre vielleicht möglich, das Logan sich natürlich rein zufällig bei ihm ansteckt. Doch der Plan geht gehörig daneben, und es ist Chase, der am Premierenabend krank im Bett liegt. Zoey versucht derweil das Stück so zu verändern, dass sie Logan nicht küssen muss. Ob es ihr gelingt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Lynn Spears (Zoey Brooks) Paul Butcher (Dustin Brooks) Sean Flynn (Chase Matthews) Kristin Herrera (Dana Cruz) Christopher Massey (Michael Barret) Alexa Nikolas (Nicole Bristow) Matthew Underwood (Logan Reese) Originaltitel: Zoey 101 Regie: Adam Weissman Drehbuch: Dan Schneider, Steven Molaro Kamera: Mike Spodnik Musik: Michael Corcoran