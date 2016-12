TV5 04:23 bis 04:52 Sonstiges Paysans du monde: La révolution agriculturelle Islande F 2014 Merken Île bouleversée par une activité volcanique et géothermique débordante, l'Islande offre des espaces naturels uniques au monde. C'est sur cette terre particulièrement torturée que des hommes et des femmes ont su faire face aux conditions les plus extrêmes pour y développer une agriculture durable. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Paysans du monde Regie: Frédéric Planchenault

